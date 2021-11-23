Вена, , 20:24 — REGNUM Евросоюз выделит белорусским оппозиционерам за границей 21 миллион евро. Об этом 22 ноября на венской конференции по Белоруссии заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Хайко Маас Heiko-maas.de

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Финансовую помощь в указанном объёме Берлин обещал давно. Накануне венской конференции белорусский оппозиционер, незарегистрированный кандидатом в президенты (кампания 2020 года) Валерий Цепкало упрекнул немецкого министра иностранных дел в том, что до сих пор по этой госпрограмме ни одно белорусское НГО не получила ни евро.

Маас пообещал, что деньги будут выделены. Пока что вместо них он дал три «критически важных» совета для изменения белорусской ситуации в «в ближайшем будущем».

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«Во-первых, белорусская оппозиция в изгнании должна оставаться верной своему делу и продолжать держаться вместе», — сказал глава МИД ФРГ.

Во-вторых, Евросоюз и его партнеры продолжат давление на «режим Лукашенко», сообщил Маас. В подтверждение своих слов он указал на одобренный пятый пакет санкций ЕС, в «чёрные списки» которого включены «белорусские судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за нарушения прав человека». Но и это ещё не всё: Германия вместе с партнёрами создала и запустила международную платформу, которая позволит сделать так, чтобы уголовные дела в отношении этих «белорусских преступников осуществлялись в соответствии с принципами международного права».

«В-третьих, западные страны должны адаптировать свою помощь к ситуации белорусского гражданского общества и оппозиции. Поскольку поддерживать деятельность в Белоруссии стало практически невозможно, нам необходимо активизировать наше сотрудничество с теми, кто находится в изгнании», — добавил Маас.

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