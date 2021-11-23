Челябинск, , 20:17 — REGNUM В Челябинске устранены последствия крупной аварии, из-за которой без отопления остались несколько десятков домов. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Без отопления

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Тепло вернулось в жилые дома и на социальные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Металлургическом районе города без отопления оставались почти 70 многоквартирных домов. Также отключение коснулось семи образовательных организаций, двух больниц и частного сектора.

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