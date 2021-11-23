Мурманск, 23 ноября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Мурманская область одной из первых в стране приступила к энергетической утилизации мусора (ТКО) — остатки сортировки становятся источником тепловой энергии, часть которой используется для собственных нужд, другая часть поступает на Мурманскую ТЭЦ, отапливающую город Мурманск. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусор

Он уточнил, что с 1 июля 2021 года в Мурманской области тариф на обращение с ТКО установлен в размере 922,93 руб./м3 — такова будет стоимость услуг регоператора. С человека в месяц плата составит 138,44 рубля, её размеры не превышают средних значений по Арктической зоне РФ.

По словам заместителя губернатора, регион не может снизить тариф на ТКО, частично рассчитываясь с регоператором собранным им раздельно мусором, так как в РФ не сформирована нормативная база по обращению со вторичными ресурсами и расчету платы за ТКО при переходе на их раздельное накопление.