София, , 20:17 — REGNUM Румен Радев официально объявлен победителем президентских выборов в Болгарии, сообщили 23 ноября в ЦИК республики.

Румен Радев Rumenradev.org

Вице-президентом Болгарии объявлена Илияна Йотова. В ЦИК добавили, что это решение будет опубликовано в официальном правительственном издании — в «Държавен вестник».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Радев на состоявшихся два дня назад выборах президента Болгарии победил, заручившись поддержкой 66,72% избирателей. Он будет занимать пост президента второй срок.

Радев победил во втором туре своего соперника — ректора Софийского университета Анастаса Герджикова, за которого проголосовали в два раза меньше граждан — 31,8%.

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