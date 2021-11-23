Мурманск, 23 ноября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. В Мурманской области в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» началась рекультивация свалки твердых отходов города Мурманска, которая завершится в 2023 году. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

Nikolay Belyaev Мурманск

По его словам, на её ликвидацию выделяется 2 835,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 2 013,1 млн рублей, из бюджета Мурманской области — 583,8 млн рублей, из бюджета города Мурманск — 238,5 млн рублей.

В 2022 году по этому федеральному проекту также начнется рекультивация свалки города Заозерск с финансированием 394,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 266,3 млн рублей, бюджета Мурманской области — 127,2 млн рублей и местного бюджета города Заозерск — 1,3 млн рублей.

Кроме того, утвержден план закрытия и рекультивации 22 муниципальных свалок отходов в области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства.