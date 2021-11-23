Москва, , 20:13 — REGNUM IV Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode 4.0, стартовавший 27 сентября, завершён. Финальные мероприятия RuCode 4.0 — зачёт в форме соревнований по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование», а также 7-часовая онлайн-трансляция, в которой итоги подвели организаторы, индустриальные партнёры и сами участники RuCode, состоялись в минувшие выходные. В учебном фестивале приняли участие представители 82 регионов России и 39 стран мира. Об этом сообщает Центр развития ИТ-образования МФТИ.

Инициатором фестиваля выступает МФТИ, его организаторами — 16 вузов России, общественные организации и ИТ-парки, а индустриальными партнерами — компании Яндекс, «Фирма 1С», «Сбер», ИНИД и Deep Learning School.

Фестиваль проводился в три этапа. В рамках первого, который длился до конца октября, любой желающий мог зарегистрироваться и стать слушателем онлайн-курсов по трем направлениям: «Искусственный интеллект», «Алгоритмическое программирование» и «Программирование 1С». Участие в этом этапе приняли более 6 тысяч человек со всей страны.

На втором этапе преподаватели ведущих вузов страны и эксперты крупных российских ИТ-компаний проводили интенсивы (интерактивные лекции и практические занятия) по трём вышеперечисленным направлениям. По завершении интенсивов, в третьем этапе учебного фестиваля, участники попробовали свои силы, применяя полученные знания на финальных зачетах в форматах контеста по направлению «Алгоритмическое программирование» и чемпионата по направлению «Искусственный интеллект». Всего во втором и третьем этапах поучаствовало 5 542 человека из 82 регионов России и нескольких стран мира.

Победителями учебных контестов по алгоритмическому программированию фестиваля RuCode 4.0 стали 6 команд. В дивизионе А/В победила команда «Energy is not over». В дивизионе C/D (E/F) первенствовала команда «MuPaH4yKu».

Победителей направления «Искусственный интеллект» определяли в трёх треках. В треке Сбера лучшим стал Андрей Аргаткин (г. Красноярск). В треке от ИНИД первое место разделили Константин Тихонов (г. Москва) и Дмитрий Кузюрин (г. Новосибирск). В треке Deep Learning School за лучшее решение своей задачи первое место отдано команде DarkSide.

Четвёртый RuCode ознаменовался рядом нововведений. Впервые был сформирован рейтинг самых активных и мотивированных участников, которые не пропускали лекции и показали прогресс в обучении. Рейтинговая таблица опубликована на сайте фестиваля rucode.net.

Еще одним новшеством RuCode 4.0 стали открытые лекции о механизмах блокчейна, тонкостях NLP и программировании на современных языках, которые прочитали эксперты ведущих ИТ-компаний России. Также впервые именно на RuCode 4.0 был создан открытый дивизион F для тех, кто делает первые шаги в алгоритмическом программировании.

По словам директора Центра развития ИТ-образования МФТИ, инициатора Всероссийского учебного фестиваля RuCode, основателя Mosсow Workshops и Олимпиадных школ МФТИ Алексея Малеева, фестиваль RuCode проходит в четвёртый раз, и всё это время мы уверенно растём благодаря сотрудничеству на равных, уникальной слаженной кооперации ведущих университетов России.

«Количество участников с каждым годом только увеличивается, поэтому мы каждый фестиваль придумываем новые активности. В этом году к двум основным направлениям добавилось программирование 1С от партнёра фестиваля «Фирмы 1С». Участники могли попробовать свои силы в этом тематическом направлении, а кто-то уже успел заинтересоваться темой и планирует дальше развивать свои навыки. Кроме того, во время интенсивов ведущие российские представители ИТ-отрасли читали открытые лекции по теме blockchain и NLP. Это тоже нововведение, которое появилось в RuCode 4.0», — подчеркнул Алексей Малеев.

Напомним, первый RuCode был проведён весной 2020 года силами 10 вузов. Соорганизаторами следующего фестиваля стали уже 14 университетов, и его участниками — более 22 тысяч программистов, студентов и школьников. Всего же за время существования RuCode прошли курсы и интенсивы, а также приняли участие в соревнованиях более 50 тысяч увлечённых программированием человек от 9 до 70 лет из 83 регионов России.

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