Москва, 23 ноября 2021, 20:13 — REGNUM IV Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту и программированию RuCode 4.0, стартовавший 27 сентября, завершён. Финальные мероприятия RuCode 4.0 — зачёт в форме соревнований по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование», а также 7-часовая онлайн-трансляция, в которой итоги подвели организаторы, индустриальные партнёры и сами участники RuCode, состоялись в минувшие выходные. В учебном фестивале приняли участие представители 82 регионов России и 39 стран мира. Об этом сообщает Центр развития ИТ-образования МФТИ.
Инициатором фестиваля выступает МФТИ, его организаторами — 16 вузов России, общественные организации и ИТ-парки, а индустриальными партнерами — компании Яндекс, «Фирма 1С», «Сбер», ИНИД и Deep Learning School.
Фестиваль проводился в три этапа. В рамках первого, который длился до конца октября, любой желающий мог зарегистрироваться и стать слушателем онлайн-курсов по трем направлениям: «Искусственный интеллект», «Алгоритмическое программирование» и «Программирование 1С». Участие в этом этапе приняли более 6 тысяч человек со всей страны.
На втором этапе преподаватели ведущих вузов страны и эксперты крупных российских ИТ-компаний проводили интенсивы (интерактивные лекции и практические занятия) по трём вышеперечисленным направлениям. По завершении интенсивов, в третьем этапе учебного фестиваля, участники попробовали свои силы, применяя полученные знания на финальных зачетах в форматах контеста по направлению «Алгоритмическое программирование» и чемпионата по направлению «Искусственный интеллект». Всего во втором и третьем этапах поучаствовало 5 542 человека из 82 регионов России и нескольких стран мира.
Победителями учебных контестов по алгоритмическому программированию фестиваля RuCode 4.0 стали 6 команд. В дивизионе А/В победила команда «Energy is not over». В дивизионе C/D (E/F) первенствовала команда «MuPaH4yKu».
Победителей направления «Искусственный интеллект» определяли в трёх треках. В треке Сбера лучшим стал Андрей Аргаткин (г. Красноярск). В треке от ИНИД первое место разделили Константин Тихонов (г. Москва) и Дмитрий Кузюрин (г. Новосибирск). В треке Deep Learning School за лучшее решение своей задачи первое место отдано команде DarkSide.
Четвёртый RuCode ознаменовался рядом нововведений. Впервые был сформирован рейтинг самых активных и мотивированных участников, которые не пропускали лекции и показали прогресс в обучении. Рейтинговая таблица опубликована на сайте фестиваля rucode.net.
Еще одним новшеством RuCode 4.0 стали открытые лекции о механизмах блокчейна, тонкостях NLP и программировании на современных языках, которые прочитали эксперты ведущих ИТ-компаний России. Также впервые именно на RuCode 4.0 был создан открытый дивизион F для тех, кто делает первые шаги в алгоритмическом программировании.
По словам директора Центра развития ИТ-образования МФТИ, инициатора Всероссийского учебного фестиваля RuCode, основателя Mosсow Workshops и Олимпиадных школ МФТИ Алексея Малеева, фестиваль RuCode проходит в четвёртый раз, и всё это время мы уверенно растём благодаря сотрудничеству на равных, уникальной слаженной кооперации ведущих университетов России.
Напомним, первый RuCode был проведён весной 2020 года силами 10 вузов. Соорганизаторами следующего фестиваля стали уже 14 университетов, и его участниками — более 22 тысяч программистов, студентов и школьников. Всего же за время существования RuCode прошли курсы и интенсивы, а также приняли участие в соревнованиях более 50 тысяч увлечённых программированием человек от 9 до 70 лет из 83 регионов России.
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