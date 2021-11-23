23 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 21:50 — REGNUM Кайл Риттенхаус, 18-летний подросток, с которого в прошлую пятницу присяжные Висконсина сняли все обвинения в убийстве двух человек, дал первое телевизионное интервью вечером 22 ноября ведущему Fox News Такеру Карлсону, который назвал его «ярким, честным, искренним, послушным и трудолюбивым — именно таким человеком, каких вы хотели бы видеть в своей стране».

Такер Карлсон. Ведущий Fox News Gage Skidmore

Молодого человека арестовали в 17 лет после беспорядков в городе Кеноше в штате Висконсин. Он вызвался добровольцем защищать частную собственность города в ночь беспорядков. Во время воцарившегося хаоса он застрелил двоих протестующих, один из которых хотел разгромить частный семейный магазин, и ранил ещё одного. В случае обвинительного приговора Риттенхаусу грозило пожизненное заключение. Однако защите удалось убедить присяжных, что подросток использовал оружие исключительно для самообороны.

«Какой милый ребенок. Я думаю, это ясно и понятно. Представьте себе, что этого ребенка посадили в тюрьму», — сказал Карлсон зрителям Fox News во время перерыва в интервью.

Процесс над Риттенхаусом стал одним из самых громких за последнее время в США, он стал героем для многих консерваторов, поддерживающих право на владение оружием. Однако часть страны не обрадовалась, что Карлсон отнесся к Риттенхаусу с таким добродушием.

Место на пересечнии 60-й улицы и Шеридан, где погиб пострадавший от стрельбы Энтони Хубер. Город Кеноше. США [ Lightburst

Американские пользователи Twitter высказали свое мнение под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Моя дочь — милый ребенок. Ей 7 лет, и она никогда никого не убивала», — пишет @starsfandave.

«Говорите, что хотите. Он не должен был быть там. Он не должен был носить оружие. И, поскольку он был там и поскольку у него было оружие, два человека погибли, а третий навсегда остался раненым. Это неоспоримые факты. Он не герой», — считает @GiuriniJohn.

«Ваш комментарий буквально не в тему, но спасибо за игру. Теперь признайте, что никто из бунтовщиков не должен был там находиться, и мы будем на равных», — отвечает@seamussullivan.

«Просто помните, что этот человек провез AR 15 через границу штата, убил двух человек и покалечил третьего, был восхвален местной полицией и ушел невинным после убийства этих людей. Мило — это не то слово, которое его описывает», — комментирует@crystalcarolart.

«Два человека мертвы. Если бы не Кайл, они были бы живы. Мило», — пишет @aforbush.

«2 человека погибли, если бы не их действия, они были бы живы», — отвечает @seamussullivan.

«Если Такер Карлсон называет вас «милым ребенком», вам, вероятно, следует пересмотреть свою жизнь», — указывает @unstablevitis.

«В ту ночь были застрелены 3 человека. Кайл сделал всё это… Если бы он не появился в ту ночь, никто бы не был застрелен», — уверяет @Filmmaking_2021.

«Ну, на него напали. У него было не меньше прав быть там, чем у кого-либо другого», — отвечает @LoyalSquid.

Мужчина держит табличку «Свободу Кайлу» возле средней школы Брэдфорда Lightburst

«Если милые дети приходят на протесты с заряженным оружием и в итоге убивают других, я боюсь представить, что делают плохие дети», — комментирует @AmaniKuch.

«Да, он плохой, потому что убил двух преступников, включая одного сексуального преступника, которые хотели причинить ему вред. Они могли избежать выстрела, просто не нападая на Кайла, не вынуждая Кайла сделать это», — объясняет @PhiliMao.

«Я бы хотел, чтобы мы могли составить список всех людей, которые поддерживали действия этого парня и оправдывали его действия. А когда кто-то, о ком они заботятся, умрет, мы сможем напомнить, что человек, который убил их любимого, был милым ребенком», — пишет @CED1100

«Посмотрите на своих детей. Закройте глаза и представьте, что это ваш ребенок. Я тоже не могу себе этого представить. Разрыв с молодыми мужчинами, которые не находят цель своей жизни, очень глубок. Они борются со всеми остальными, в то время как они должны бороться за себя, чтобы найти свое место в цивилизованном обществе», — считает @Heather47048611.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Риттенхаус отметил, что его дело не должно было стать политическим и не имело никакого отношения к расовой принадлежности, но его сделали таковым. Он добавил, что планирует привлечь к ответственности несколько человек, которые позволяли в его адрес высказывания, не соответствующие действительности.

Кроме того, Риттенхаус призвал всех, кто не согласен с решением суда по его делу, выражать своё мнение в мирном ключе и «в соответствии с верховенством закона».