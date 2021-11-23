Гори, Грузия, , 23:51 — REGNUM Один из врачей, посетивших сегодня 23 ноября Михаила Саакашвили в горийском военном госпитале, считает, что состояние здоровья бывшего президента ещё далеко от нормы, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Врач-невролог Тенгиз Цуладзе сообщил, что неврологический статус Саакашвили ещё не полностью улучшился и сохраняются проявления энцефалопатии. У Саакашвили также отмечается слабость и некоторые проблемы со зрением. По мнению врача, для существенного улучшения состояния здоровья Саакашвили потребуется несколько недель.

Напомним, что переведённый из тюрьмы в военный госпиталь Михаил Саакашвили 21 ноября заявил о прекращении голодовки.