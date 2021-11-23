Подгорица, 23 ноября, 2021, 20:04 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории (IJZCG) сообщил, что за последние 24 часа от коронавируса в Черногории умерли восемь человек, и в общей сложности было зарегистрировано 354 новых случая заражения.

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Среди умерших самому молодому пациенту было 62 года, а самому старшему — 90 лет. Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составило 2261.

К 15:00 выздоровление было зарегистрировано у 451 пациента. Число активных случаев заболевания в стране составляет 3239.