23 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 21:51 — REGNUM 20 ноября МИД Армении подтвердил участие премьера страны Никола Пашиняна во встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ереван и Баку договорились о встрече премьера Никола Пашиняна и президента Ильхама Алиева, которая пройдет 15 декабря в Брюсселе. Последний раз лидеры виделись в Москве 11 января на подписании соглашения о разблокировке транспортных коридоров, которое так и не было реализовано даже частично. Предполагалось, что в годовщину окончания боевых действий, 9 ноября, лидеры встретятся вновь при посредничестве президента России Владимира Путина — пусть не лично, а в формате видеоконференции. Но этот саммит был отложен на неопределенный срок, а вместо него возник другой — в столице объединенной Европы, на площадке «Восточного партнерства».

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Такая новость вызвала мгновенную реакцию у азербайджанских пользователей соцсетей.

@HugoChavez91: Я думаю, у Пашиняна многосторонняя игра, в первую очередь, конечно, против Азербайджана и России. На данный момент против России в большей степени. Но то, что сегодня происходит, не дает ли задуматься сторонникам теории «российского могущества» о том, что Пахан ослаб, причем серьезно так?

Автор азербайджанского Телеграм-канала «Большой брат»:

Admin: То есть план Пашиняна на ближайший год: 1. провести бессмысленные переговоры в Брюсселе/Вашингтоне/Париже/Вене/Мюнхене/Осло/Цюрихе с Алиевым; 2. засветиться с партнерами из Европы; 3. разозлить Путина еще больше; 4. спровоцировать (разозлив Путина, Алиева каким-нибудь инцидентом на границе) кровопролитие; 5. «воевать», пожертвовав несколькими тысячами пассионариев из добровольцев и призывников; 6. наконец, подписать документ о делимитации…

Никол Пашинян и Ильхам Алиев President.az

@PowerofAzerbaijan: Запасаемся попкорном. Шоумастгоон.

@ilyasmorningstar: 15 декабря так, интересно, какие сюрпризы нас ждут. Открытие коридора на НГ? Или же новое обострение после НГ?

@PowerofAzerbaijan: Тут такой компото-замес, что этого Пашиняна никто предугадать не может.

Düz Ələk: Мало осталось, посмотрим, что из этого выйдет, и до поездки обязательно какая-то движуха будет.

@JaqenHghar13: В Брюсселе, отказываясь от Зангезурской беспрепятственной коммуникации (по факту коридор, предусмотренный пунктом 9 Заявления), Пашинян рискует потерять Лачинский коридор (по факту беспрепятственную коммуникацию). Путина в Брюсселе не будет, и Россия там ни на кого давить не будет. Брюссель будет давить на подписание мирного договора и возврат анклавов за отвод азербайджанских войск на весенние позиции, Алиев на коридор за коридор. Пашинян на статус Армянских территорий — но за просто так, и потому попытки эти будут бесполезными. В результате возможны 2 варианта:

договорились без учета попыток Пашиняна;

не договорились и война без каких-либо шансов для Армении.

@TS: Там повторно надо подписать то самое прошлогоднее заявление.

Кямран Мирзоев: Надо быть очень сильным человеком, чтобы после всего произошедшего сидеть с противником за одним столом.

@Nazadidanishan: Конечно, ему виднее. Hо нафиг ездить к этим политически обанкротившимся мировым импотентам «демократическим» институтам? 30 лет ничем не занимались, даже после не сделали никаких выводов.

Никол Пашинян Gov.am

В телеграм-канале Azdem был проведен опрос среди подписчиков «Какие результаты вы ждете от встречи Пашиняна с Алиевым». Большинство опрошенных ответили, что никаких результатов не ожидают (30%); 16% считают, что договорятся провести следующую встречу; 13% считают, что стороны придут к соглашению о границах или коммуникациях. Только 3% опрошенных думают, что на встрече договорятся о передаче армянских диверсантов.

@sap_argetlam: Цирк дю солей, да и только. Все это бессмысленно, пока у нас в президентском кресле сидит шпион Кремля, который выполняет приказы Кремля. При этой власти мы никогда не вернём оставшиеся земли, максимум получим возможность провозить грузы (но никак не коридор) и то только под контролем ФСБ и с разрешения РФ, т. е. речи о нефтегазовых трубах, которые могут составить конкуренцию РФ на рынке Европы и не может быть речи.

@mansimzade: Россия не даст состояться этой встрече.

Шукур Гулиев делится своими мыслями у себя на странице в Фейсбук:

Шукур Гулиев: Согласно опубликованной, но не подтвержденной информации, 26 ноября в Сочи встретятся президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин не только услышал, что 15 декабря в Брюсселе состоится встреча между Алиевым и Пашиняном, но и захотел опередить их. Давайте подождем, посмотрим, что произойдет.

Саттар Кюдретоглу, выпускник Азербайджанского медицинского университета комментирует пост Шукура Гулиева:

Səttar Qüdrətoğlu: В Карабахе никогда не будет мира, и, периодически совершая провокации как в Нагорном Карабахе, так и на границе между сторонами конфликта, Путин не допустит мира!