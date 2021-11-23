Мурманск, 23 ноября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. В Мурманской области в 2021 году сотрудниками регионального минприроды выявлено 20 мест несанкционированного размещения отходов на площади 1,3432 га, общим объемом 771 кубический метр. Ежегодно муниципалитетами выявляется и ликвидируется более 200 несанкционированных свалок ТКО. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин.

ИА REGNUM Свалка

По его словам, размещение ТКО в области производится на шести санкционированных объектах, из них три полигона ТКО и три санкционированных объекта размещения ТКО.

По выявленным свалкам принимаются меры профилактического и административного воздействия, выдаются предостережения о недопустимости правонарушений с требованиями о добровольной ликвидации салок, выносятся постановления о назначении административного наказания.