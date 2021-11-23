Москва, , 20:01 — REGNUM ГУП «Московский метрополитен» в одностороннем порядке расторг контракт с ООО «Торговый дом СТМ», предполагавший поставку в интересах ГУП «Мосгортранс» и 30-летнее сервисное обслуживание 90 односекционных низкопольных трамваев. Соответствующее решение было опубликовано 23 ноября на сайте госзакупок. Как указано в документе, контракт расторгается «в связи с неоднократным нарушением поставщиком сроков и объёмов поставки». Заказчик также потребовал от СТМ вернуть до 15 декабря авансовый платеж в размере 257,2 млн руб.

Трамвай Цитата из х/ф «Раба любви». Реж. Никита Михалков. 1977. СССР

Как ранее сообщали «Ведомости», конкурс на поставку для Москвы и обслуживание 90 односекционных низкопольных трамваев торговый дом СТМ («дочка» группы «Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского) выиграл в октябре 2020 г. Стоимость контракта составила порядка 11 млрд руб. Первоначально в качестве производителя вагонов для московского проекта упоминался «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод» (УВЗ) корпорации «Ростех»). Однако позднее представитель «Синары» сообщил «Ведомостям», что в результате многочисленных переговоров с несколькими предприятиями в качестве поставщика был выбран Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), который входит в периметр активов «Роскосмоса».