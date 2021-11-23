Стамбул, Турция, , 20:07 — REGNUM Следующие слушания по делу об убийстве в октябре 2018 г. в Стамбуле (Турция) журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги пройдут 24 февраля, сообщает 23 ноября İhlas.

Журналист Джамаль Хашогги (сс) April Brady. Project on Middle East Democracy

Эта дата названа 11-м Судом Стамбула по особо тяжким преступлениям по итогам сегодняшнего заседания. Слушания проводились заочно.

В убийстве саудовского журналиста прокуратура Турции обвиняет 20 саудовцев. В слушаниях по делу Хашогги участвует спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

Читайте ранее в этом сюжете: Убивавшие журналиста Хашогги саудовцы прошли боевую подготовку в США