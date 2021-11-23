Стамбул, Турция, 23 ноября 2021, 20:07 — REGNUM Следующие слушания по делу об убийстве в октябре 2018 г. в Стамбуле (Турция) журналиста из Саудовской Аравии Джамаля Хашогги пройдут 24 февраля, сообщает 23 ноября İhlas.

Журналист Джамаль Хашогги
Журналист Джамаль Хашогги
(сс) April Brady. Project on Middle East Democracy

Эта дата названа 11-м Судом Стамбула по особо тяжким преступлениям по итогам сегодняшнего заседания. Слушания проводились заочно.

В убийстве саудовского журналиста прокуратура Турции обвиняет 20 саудовцев. В слушаниях по делу Хашогги участвует спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

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