Кабул, 23 ноября 2021, 19:57 — REGNUM В Афганистане 257 средств массовой информации прекратили работу по разным причинам за сто дней с момента прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 23 ноября телеканалTOLO News.
Одной из основных причин закрытия СМИ называется серьёзное снижение доходов компаний, которые они получали главным образом от рекламы. Сообщается, что на фоне тяжёлой экономической ситуации в Афганистане лишились работы порядка 70% сотрудников СМИ.
Ещё одной причиной закрытия газет и телеканалов послужили новые правила, введённые «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые оказались неприемлемыми для многих изданий.
Кроме этого, отмечает телеканал, за последние месяцы в Афганистане целый ряд журналистов погибли в результате нападений, взрывов и прочих инцидентов, что снижает привлекательность данного рода деятельности для граждан.