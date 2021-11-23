Кабул, 23 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. В Афганистане 257 средств массовой информации прекратили работу по разным причинам за сто дней с момента прихода к власти радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 23 ноября телеканал TOLO News.

Афганистан

Одной из основных причин закрытия СМИ называется серьёзное снижение доходов компаний, которые они получали главным образом от рекламы. Сообщается, что на фоне тяжёлой экономической ситуации в Афганистане лишились работы порядка 70% сотрудников СМИ.

Ещё одной причиной закрытия газет и телеканалов послужили новые правила, введённые «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые оказались неприемлемыми для многих изданий.

Кроме этого, отмечает телеканал, за последние месяцы в Афганистане целый ряд журналистов погибли в результате нападений, взрывов и прочих инцидентов, что снижает привлекательность данного рода деятельности для граждан.