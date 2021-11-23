Рим, 23 ноября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Эксперты поддерживают инициативу властей Италии делать третьи прививки от коронавируса ранее, чем через 6 месяцев после второй, заявил во вторник, 23 ноября, инфекционист Массимо Галли.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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В то же время есть сомнения относительно того, есть ли смысл делать третьи прививки тем, кто был и дважды привит, и переболел коронавирусом: вероятность их повторного заражения крайне мала, отметил Галли.

По данным на22ноября, в Италии умерли133 247человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на70(днем ранее — на46). Число подтвержденных носителей выросло на6404(днем ранее — на9709). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 932 091— более8% населения страны. В настоящее время заражены151 514человек (на2754больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 709 349человек — 75,89% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе— сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.