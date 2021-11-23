Подгорица, 23 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 59,2 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 55,2 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

ИА REGNUM Вакцинация

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Первую дозу вакцины получили 270 606 человек или 43,6 процента, а вторую — 252 148 человек или 40,7 процента от общей численности населения. В Черногории 608 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, и 487 человек были ревакцинированы. В общей сложности 38 325 человек получили третью дозу, а 1075 человек — за последние 24 часа. Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.