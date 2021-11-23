Нижний Новгород, 23 ноября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года в Нижегородской области появились на свет 19 649 детей, что на 929 новорожденных или на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит Нижегородстат.

Government of Alberta Новорожденный

Также стало известно о том, что младенческая смертность в регионе снизилась на 18% — со 105 до 86 детей.

Вместе с тем количество умерших нижегородцев за последний год увеличилось почти на 19% или на 7 162 человека. Смертность в регионе составила 44 945 человек за девять месяцев нынешнего года.

Таким образом, естественная убыль населения в Нижегородской области достигла 25 296 человек. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее.