Подгорица, 23 ноября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. С начала 2021 года до конца сентября в черногорскую экономику поступило 599,86 млн евро иностранных инвестиций.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

Как и в предыдущий период, первое место в списке стран, из которых прибыло больше всего прямых иностранных инвестиций с января по конец сентября, занимает Россия с 95,56 млн евро.

Только за сентябрь граждане России вложили в экономику почти 13 миллионов евро.

Из них самая большая сумма — 37,94 миллиона евро — относится к недвижимости, купленной в Черногории, за ней следует так называемая межфирменная задолженность в размере 30,21 миллиона евро, а 27,17 миллиона евро были инвестированы в местные компании и банки.

Вторым среди инвесторов по-прежнему остается Мальта с той же суммой, что и на конец августа в 70,35 миллиона евро, которая почти полностью состоит из межфирменной задолженности в размере 70,19 миллиона евро.

Сербия занимает третье место в списке, и объем инвестиций ее граждан за месяц увеличился с 53,34 миллиона до 59,4 миллиона евро. Здесь также большая часть — это покупка недвижимости в Черногории, на которую было выделено 27,53 миллиона евро, при этом дополнительно 24,58 миллиона евро были инвестированы в компании и банки, а 5,02 миллиона — это межфирменная задолженность.