Берлин, 23 ноября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Соглашение о коалиции в новом правительстве Германии может быть обнародовано завтра, 24 ноября, сообщает 23 ноября DPA.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Об этом сообщили источники в партиях, которые вошли в коалицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после парламентских выборов в Германии, которые прошли 26 сентября, коалицию в правительстве начали формировать три партии: «Социал-демократическая» (СДПГ), «Союз 90 / Зелёные» и «Свободная демократическая» (СВДП).