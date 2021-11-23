Тбилиси, , 23:36 — REGNUM Вокруг письма Европейского суда по правам человека, касающегося дальнейшей судьбы бывшего президента Михаила Саакашвили, в Грузии развернулись серьёзные политические споры, сообщает 23 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

В последнем письме ЕСПЧ, датированным 19 ноября и опубликованном грузинским омбудсменом Нино Ломджария, говорится, что грузинское правительство должно обеспечить оказание надлежащей медицинской помощи бывшему президенту. И сразу же после этого власти перевели Саакашвили из тюрьмы в военный госпиталь.

Ломджария сказала, что у неё нет чёткого понимания того, приняло ли грузинское правительство решение о переводе Саакашвили самостоятельно или под влиянием письма из ЕСПЧ. В любом случае, отметила Ломджария, правительство уже имело рекомендации о переводе, сделанные экспертной группой при омбудсмене.

В свою очередь, адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил о том, что грузинские власти решили перевести бывшего президента из тюрьмы в лечебное заведение исключительно из-за письма ЕСПЧ, но затем выдали это решение за своё собственное, принятое самостоятельно.

Напомним, что 19 ноября Михаил Саакашвили был помещён в военный госпиталь министерства обороны в городе Гори.