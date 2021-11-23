Палермо, Италия, 23 ноября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. Число природных катаклизмов в Италии в последние 10 лет быстро растет, можно говорить об «эскалации» проблемы, с таким заявлением выступили во вторник, 23 ноября, в национальной экологической ассоциации Legambiente.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

В период с начала 2020 по ноябрь 2021 года в стране были зафиксированы 1118 «экстремальных» природных явлений.

Эксперты обращают внимание на «разнообразие экстремальности»: фиксируются рекордно высокие температуры, рекордно интенсивные ливни, град в невиданных прежде объемах, масштабные наводнения и т.д.