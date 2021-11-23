Бишкек, 23 ноября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение об освобождении Жанибека Жоробаева с поста зампредседателя госкомитета нацбезопасности — директора координационного центра по обеспечению кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Причины его увольнения в президентской администрации озвучивать не стали.

Вместо него на эту должность президент назначил Абдыкадыра Разаева, ранее занимавшего посты начальника следственного управления ГКНБ и начальника управления ГКНБ по Баткенской области.

Также глава государства освободил Курсанбека Бекташова от должности первого заместителя директора — начальника главного штаба пограничной службы.

Вместо него этот пост теперь будет занимать Марат Маралбаев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее госкомитет нацбезопасности Киргизии сообщил о задержании Курсанбека Бекташова по подозрению в коррупции. По версии следственных органов, он покровительствовал должностным лицам, работавшим на контрольно-пропускном пункте «Достук-автодорожный», которые на систематической основе вымогали деньги у дальнобойщиков.