Милан, Италия, 23 ноября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Идея выдвижения лидера партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони в президенты страны «разумна», заявил во вторник, 23 ноября, Манфред Вебер, глава фракции «Народной партии ЕС» в Европарламенте (в этот альянс входит и партия Берлускони).

European People's Party Сильвио Берлускони

Вебер отметил, что Берлускони всегда был и остается «европеистом», а потому он может только поддержать такой выбор.

Формального главу итальянского государства — президента избирает парламент. Полномочия действующего президента Серджо Маттареллы завершатся в начале 2022 года.