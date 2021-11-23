Мурманск, 23 ноября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Во втором западном окружном военном суде вынесли приговор 29-летнему жителю Мончегорска. Он признан виновным в содействии террористической деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Pixabay.com Стоп терроризму

В суде установили, что осужденный является сторонником религиозно-экстремистских взглядов. С января по май текущего года он переводил деньги международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России.

«Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, из которых два года в тюрьме и шесть лет в исправительной колонии строго режима. Приговор суда вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на здание правительства Мурманской области было совершено нападение. Преступник объяснил свои действия личными мотивами.