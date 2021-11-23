Рим, 23 ноября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Правительство Италии рассмотрит целый «пакет» законопроектов, которые призваны защитить женщин от насилия, заявила во вторник, 23 ноября, глава МВД Лучана Ламорджезе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Она отметила, что документы подготовлены женщинами-министрами — помимо самой Ламорджезе, это министр юстиции Марта Картабиа, глава министерства образования Мариастелла Джельмини и министр «по вопросам равенства» Мара Карфанья.

Законопроекты будут рассмотрены в начале декабря 2021 года. Министры рассчитывают в процессе совместного законотворчества разработать «наиболее эффективные инструменты».