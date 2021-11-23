Таллин, , 19:36 — REGNUM Вступивший в должность главы эстонского государства Алар Карис демонстрирует более взвешенную позицию во внутренних и внешнеполитических вопросах, чем его предшественница Керсти Кальюлайд. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.eeАлександр Чаплыгин написал на своей странице в социальной сети Мета.

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«Ну что сказать о новом президенте. Алар Карис, конечно, явно умнее Керсти Кальюлайд и даже читал Достоевского», — написал публицист, добавив, что политическое мировозррение пнового президента формируется за счет все тех же необъективных инфоисточников: «Его мировоззрение, к сожалению, весьма ограничено: он читает те же порталы Delfi и Postimees, и исходя из этого формирует свою картину мира. Для того, чтобы посмотреть на мир более широко, у Кариса просто не хватает информации».

Поэтому, предупреждает эстонский публицист, «ожидать каких-то прорывов, нового взгляда на политику и место Эстонии в современно мире от нового президента, к сожалению, не стоит».

Ранее Чаплыгин выразил разочарование тем, что президент Этонии Алар Карис вместо того, чтобы продемонстрировать «новое мышление» в вопросах отношений его страны с соседней Россией, прибег к пропагандистким оборотам речи:

«У Кариса, по крайней мере, нет этой бесконечной истерики по поводу«агрессивной»России, которую демонстрировала его прдшественница Кальюлайд. Но его словапро то, что «нужно говорить и с врагами», выглядит неуместно. Глава государства не должен проводить подобных параллелей, поскольку официально Россию никто врагом не объявлял».