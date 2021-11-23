Москва, 23 ноября 2021, 19:36 — REGNUM В соцсетях идёт торговля наркотиками, например, такую деятельность ведёт блогер Моргенштерн, заявил 23 ноября председатель СКР Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Жертвы наркотиков
Жертвы наркотиков
Цитата из х/ф «Реквием по мечте». Реж. Даррен Аронофски. 2000. США
«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодёжи».
Бастрыкин

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, интерес СКР к Моргенштерну был вызван его скандальным заявлением о Дне Победы.

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