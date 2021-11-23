Сургутский район, Югра, , 19:33 — REGNUM В Югре назвали вероятные причины заражения свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» в Сургутском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Свинья (сс) StockSnap

Заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков напомнил, что в сентябре в нескольких районах Свердловской области был введён режим ЧС из-за африканской чумы свиней (АЧС). «Капсамун» находится рядом с федеральной трассой.

«Возможно вирус попал вместе с транзитным транспортом. Также специалисты ветеринарной службы не исключают, что вирус мог попасть вместе с пищевыми отходами, которыми фермеры подкармливали животных», — отметил Савенков.

Всё поголовье свиней в КФХ «Капсамун», а именно 410 особей, ликвидированы. На данный момент проводится дезинфекция территории.

По словам Алексея Савенкова, угрозы для других хозяйств Сургутского района по АЧС нет. Ветеринарной службой Югры были проведены клинические осмотры и взяты пробы во всех КФХ, результаты на АЧС отрицательные, отметил Савенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре, в связи с выявлением циркуляции вируса АЧС на территории региона, свиноводческим хозяйствам всех форм собственности рекомендуется перевести работников на вахтовый режим работы.

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