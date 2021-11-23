Рим, 23 ноября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В последние годы число молодых граждан Италии, уезжающих за рубеж, непрерывно увеличивается, с таким заявлением выступил во вторник, 23 ноября, глава национальной конференции католических епископов кардинал Гуалтьеро Бассетти.

Ed Yourdon Молодежь в Италии

Эти молодые люди больше не имеют надежд на достойную и интересную жизнь в собственной стране, отметил кардинал.

«Многие отчаялись найти здесь работу, а некоторые демотивированы настолько, что и не ищут ее, и не учатся», — сказал Бассетти.

По официальным данным, около 30% граждан Италии в возрасте от 15 до 24 лет не работают и не учатся.