Улан-Батор, , 19:31 — REGNUM За 10 месяцев 2021 года товарооборот между Монголией и Китаем вырос на 144,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет. По данным комитета, 86,3% экспорта страны приходится на долю КНР. Этот цифр доказывает, что Монголия сильно зависит от одной страны, считает эксперт Жамсрандоржийн Дэлгэрсайхан.

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«Монголия находится между двумя большими соседями — РФ и КНР. Не имеет выхода к морю. Из-за этого Монголия долгое время поддерживает многостороннее сотрудничество со своими соседями. Это ярко выражается в торгово-экономическом сотрудничестве. Если до 1990-х годов главным направлением внешней торговли Монголии являлся СССР, то в последние годы им является КНР. Сегодня 86,3% экспорта и 39,7% импорта приходятся на долю КНР. Это показывает, что наша страна сильно зависит от одной страны. Это обстоятельство имеет и хорошие, и плохие стороны. Хорошо то, что долгосрочное экономическое сотрудничество и географическая близость КНР и Монголии создают преимущества для поставки товаров. Хорошо, что экономика Китая усиливается, увеличивая возможности для экспорта и импорта. Плохо — если возникают трудности в торговых отношениях с КНР, то это может оказывать негативные воздействие на экономику и жизнь граждан», — считает преподаватель Финансово-экономического университета Монголии, экономист Жамсрандоржийн Дэлгэрсайхан.

Эксперт указывает на то, что закрытие границы в условиях пандемии ярко показывает негативную сторону зависимости от одной страны. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2021 года, КНР из-за внутренней вспышки коронавирусной инфекции закрыл пограничный пункт, после чего в Монголии подорожали овощи, строительные материалы и одежда.

В качестве альтернативы эксперт называет сотрудничество с Россией и третьими странами.

«Прежде чем говорить об альтернативах, следует учитывать то, какие возможности и риски создают нынешние условия для Монголии. Пока что торговля с КНР приносит мало негативных последствий. КНР является главным покупателем полезных ископаемых, которые являются главной опорой экономики Монголии, что оказывает положительное влияние на экономику страны. Стороны особо уделяют внимание тому, что большая зависимость от одной стороны увеличивает экономическую уязвимость. Учитывая этот риск, можно искать альтернативу. Сотрудничество с РФ и третьими странами может служить альтернативой. Но торговле с РФ препятствуют налоговые условия, а с третьими странами — географическое положение», — считает Жамсрандоржийн Дэлгэрсайхан.

По мнению эксперта, пока нет примеров того, что КНР используют торговое влияние на Монголию в политических целях.

«Отношения между Монголией и КНР имеют многотысячелетнюю историю. Современные отношения между двумя странами опираются на взаимопонимание и сотрудничество на высшем уровне. Считаю, что риска того, что Китай будет использовать это сотрудничество в политических целях, нет. Пока эти отношения находятся в нормальном состоянии, и мало рисков того, что они испортятся», — заключил монгольский эксперт Жамсрандоржийн Дэлгэрсайхан.