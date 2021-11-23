Москва, 23 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. О ситуации на Африканском Роге и о готовности России поддерживать страны Африки говорили на встрече в Москве российский министр иностранных дел Сергей Лавров и высокий представитель председателя комиссии Африканского союза по региону Африканского Рога Олусегун Обасанджо, сообщили 23 ноября в пресс-службе МИД РФ.

Embassy of Equatorial Guinea Флаги стран Африканского союза

Представитель Африканского союза выразил на переговорах благодарность России «за неизменное внимание к Африке и твёрдое следование принципу нахождения решений её проблем силами самих африканцев при содействии международного сообщества».

Со своей стороны глава МИД РФ заявил от лица страны, что государства и народы Африки «всегда могут рассчитывать на солидарность и поддержку» Москвы, в том числе в Совбезе ООН.