Анкона, Италия, , 19:22 — REGNUM Власти итальянской Анконы согласовали первое в стране «сопровождаемое самоубийство», передают национальные СМИ во вторник, 23 ноября.

Эвтаназия Medodedentista.com.br

Пациент, мужчина 43 лет, у которого в последние 10 лет парализованы все четыре конечности, в своих комментариях заявил, что очень рад такому решению.

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В конце 2019 года Конституционный суд Италии вынес решение, в соответствии с которым эвтаназия при некоторых условиях должна быть допустима. В числе таких условий — «невыносимость страданий» и неизлечимость болезни. В 2021 году в Италии были также собраны подписи для проведения референдума о легализации эвтаназии, решение должен принять парламент.