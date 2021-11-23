Сургутский район, Югра, , 19:20 — REGNUM В Югре, в связи с выявлением циркуляции вируса африканской чумы свиней на территории региона, свиноводческим хозяйствам всех форм собственности рекомендуется перевести работников на вахтовый режим работы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Свиньи

Также настоятельно рекомендуется свиноводческим хозяйствам исключить кормление свиней пищевыми отходами не подвергнутыми термической обработке. Кроме того, требуется исключить наличие свиней у работников хозяйств и усилить контроль за биологической безопасностью хозяйств.

«Обо всех случаях заболевания свиней или их падежа незамедлительно информировать специалистов государственной ветеринарной службы», — требуют в ведомстве от животноводов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сургутском районе Югры с 19 ноября введён режим ЧС из-за подтверждения эпизоотического очага африканской чумы свиней (АЧС) в фермерском хозяйстве «Капсамун». Радиус зоны, угрожаемой распространению АЧС, составляет пять километров. Под наблюдение ветеринаров попадают деревни Сайгатина, Барсово, Солнечный, Белый Яр, Сургут, посёлок Юганская Обь.

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