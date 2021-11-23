Сыктывкар, 23 ноября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Воркутинский городской суд признал виновным директора горно-экономического колледжа в гибели 12-летнего ребенка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского СУ СКР.

Electric-tolk.ru Ток

По данным ведомства, трагедия произошла в Воркуте 7 мая 2020 года. 12-летний мальчик проник в помещение трансформаторной подстанции и погиб от поражения электрическим током. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

«Следствие установило, что подстанция находилась на территории воркутинского горно-экономического колледжа. На ней отсутствовали предупреждающие знаки о наличии опасности для жизни и здоровья из-за высокого напряжения. Помещение не имело надлежащего ограждения и надежного и исправного запирающего устройства, исключающего доступ внутрь», — сообщили в ведомстве.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, а также на 2 года лишил его права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях.

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