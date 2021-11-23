Лампедуза , Италия, 23 ноября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Число мигрантов, прибывших в Европу в первые 10 месяцев 2021 года, на 70% выше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили во вторник, 23 ноября, в пограничном агентстве ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Общее число прибывших — около 160 тысяч.

Поток мигрантов через Средиземное море вырос почти вдвое — на 91%. Больше всего мигрантов прибывает в страны Балкан, а также в Италию и Мальту.