Москва, 23 ноября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Правительство России выделило дополнительно более 4,8 млрд рублей из резервного фонда на закупку лекарств для пациентов с COVID-19, проходящих лечение в больницах. Соответствующее распоряжение подписал 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

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«Это в том числе не зарегистрированные в России лекарства, и некоторые из них особенно нужны людям, которые тяжело переносят болезнь», — сказал глава правительства на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В пресс-службе правительства уточнили, что речь идёт о закупке таких препаратов, как регданвимаб, бамланивимаб и этесевимаб, касиривимаб и имдевимаб, сотровимаб и ремдесивир. В общей сложности планируется закупить не менее 88 тысяч упаковок данных препаратов.

Как сообщил Михаил Мишустин, все эти медикаменты должны будут поступить в медицинские учреждения до конца текущего года.