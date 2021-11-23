Миасс, Челябинская область, 23 ноября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Представители СКР работали в здании администрации Миасса Челябинской области по уголовному делу о незаконном отчуждении в 2016 году земли в районе Горнолыжного курорта «Солнечная долина». Об этом говорится в официальном сообщении горадминистрации.

(сс) Алексей Петров Миасс

В ходе следственных мероприятий силовики изъяли документы этого периода. А администрация городского округа намерена оказывать следствию всестороннее содействие.

«Отмечаем, что официальную информацию о ходе следствия необходимо запрашивать в следственном комитете», — говорится в сообщении. Как сообщало ИА REGNUM, силовики нагрянули в мэрию 23 ноября.