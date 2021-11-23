Москва, 23 ноября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. ЕГЭ — не просто пытка для молодёжи, а абсолютно тупиковая ветвь развития системы образования, «отказаться от этой формы «оценки» знаний следовало ещё на этапе пилотного проекта», считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой

«Сегодня битва за образование, а следовательно — за наших детей, это один из главных приоритетов. И отмена ЕГЭ стала бы достойным вкладом в победу в этом нелегком сражении», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Парламентарий при этом не согласен с главой Следственного комитета России (СКР) Александром Бастрыкиным в том, что возвращаться следует не к советской модели образования.

«В одном не соглашусь с Александром Ивановичем Бастрыкиным: возвращаться нужно не к советской, а к русской системе образования, и тут дело не только в избавлении от ЕГЭ, а в самих подходах к воспитанию человека и гражданина», — рассуждает Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава СКР Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи и предложил отказаться от единого государственного экзамена.