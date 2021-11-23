Дамаск, 23 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В сирийской провинции Эль-Хасака местные жители заблокировали две колонны военных США, закидали их камнями и сожгли флаг на одной из американских бронемашин, сообщает 23 ноября телеканал Syria TV.

U.S. National Archives Военный конвой США

По данным телеканала, инцидент произошёл в районе города Камышлы.

«Жители деревень Хаму и Хирбет Амо, расположенных возле города Камышлы, преградили путь двум колоннам американских оккупантов, закидали их камнями, а также сожгли флаг на одной из бронемашин, так и не дав им проехать в свои деревни», — цитирует телеканал слова источника.

Кроме того, сирийские военные, охраняющие блокпост около деревни Акулат, также не позволили проехать военной колонне США.

Напомним, ранее сирийские СМИ сообщили о ракетном обстреле одной из военных баз США, находящейся на территории Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США находятся в Сирии без мандата ООН, без разрешения правительства страны, продолжая вывозить нефть из захваченных ими сирийских месторождений.