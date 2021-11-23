Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Об отставке Яна Кубиша с поста спецпосланника Генсека ООН по Ливии сообщает 23 ноября Agence France-Presse.

Ян Кубиш Michal Mišina

В ООН сообщили, что Кубиш ушёл в отставку, но причин не на звали. Добавим, что он проработал на этой должности около года.

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Напомним, Ливия готовится к выборам президента, которые состоятся через месяц.

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