23 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Игорь Свирин, , 21:40 — REGNUM В субботу, 20 ноября 2021 года, столичные власти приступили к очередному, уже и не сосчитать какому эксперименту. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЦАО и ЮАО заработали маршруты обновленной сети «Магистраль». Если пилотный проект признают удачным (а разве может быть иначе?), в 2022 году начнут менять маршруты по всей Москве. Как сообщили в столичном Дептрансе, изменения затронут около тысячи действующих маршрутов.

Трамвай Витязь-Москва Mos.ru

Зато пересадка бесплатная, отвечает им Дептранс

Справедливости ради заметим, что не все столичные ведомства могут похвастаться такой открытостью, как департамент транспорта Москвы. Подчиненные Максима Ликсутова не только проводят над москвичами эксперименты, но и в меру сил стараются получить обратную связь от горожан и ведут с ними диалог. ИА REGNUM собрало некоторые высказывания «благодарных москвичей».

К моменту написания статьи пост о запуске новой маршрутной сети «Магистраль» в ЦАО и ЮАО на странице Дептранса в соцсети Facebook собрал более 1,2 тыс. комментариев. Тема оказалась настолько животрепещущей, что в среднем каждый второй комментарий сформировал отдельную ветку обсуждения.

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Первым высказался Сергей Л., он сразу обвинил городские власти в стремлении принести людям как можно больше проблем, а также заподозрил их в незакрытых гештальтах: «Я смотрю, ваша задача, как и вообще московских властей, — как можно больше осложнить и ухудшить людям жизнь. Провинциальные комплексы не дают покоя? PS. Но прежде всего дело, конечно, в некомпетентности, наплевательском отношении к «населению» и традиционном чиновничьем садизме», — написал Сергей Л.

Трамвай Витязь-Москва Mos.ru

Заявленная позиция нашла живой отклик у других комментаторов. Сергея поддержал Евгений Б., по мнению которого, несмотря на массовое возмущение, «Московский транспорт» издевательски отвечает людям, что он лучше их знает, как им будет хорошо.

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«Сергей Л., вот про чиновничий садизм — прямо в точку! Причем, несмотря на многие десятки возмущенных комментариев, в которых приводится множество ужасных примеров того, что они наворотили, «Московский транспорт» продолжает с издевательским цинизмом одаривать людей одним и тем же шаблоном, согласно которому «усе хорошо, мы все посчитали и правильно сделали», надо только потерпеть и привыкнуть», — сообщил пользователь.

Чиновники стараются, а их в садизме обвиняют

В свою очередь «Московский транспорт» объяснил Сергею Л., что дело не в желании городских властей поиздеваться над москвичами. В департаменте стремятся перераспределить транспортные потоки и сократить время в пути.

Дело не в садизме, ответил Сергею Мосгортранс

«Сергей Л. Основная задача состоит не в этом. Мы хотим перераспределить пассажиропотоки с учётом изменений на транспорте в целом и дорожной ситуацией, при этом не увеличив время движения по популярным направлениям, а существенно сократить. Для этого мы сократили интервалы, перенастроили светофоры и ввели новые выделенные полосы. Всё это поможет добираться быстрее, в том числе и до новых станций БКЛ, которые скоро откроются», — ответили на обвинения в ведомстве.

Нашлись и те, кто от общих вопросов перешел к конкретике. Так, Алена Е. указала разработчикам на то, что они не слышат людей и придуманная ими схема значительно усложнила жизнь граждан, в особенности детей и пенсионеров.

«Московский транспорт», видимо, опросы проводили и мнением жителей района интересовались так же, как сейчас отвечаете. То есть людей просто не слышите. А вам говорят, что прогуляться 15 минут до нужной остановки — это не альтернатива. Пересадки — не альтернатива, особенно для детей и пенсионеров. Социальные маршруты, ходящие лишь в будни с большими интервалами и до 22:00 — это не альтернатива удобным районным маршрутам. Ваш проект — отличная антиреклама предложениям пересесть с личного на общественный транспорт. Для моего мужа, например, теперь данный вопрос окончательно решён, так как прямой маршрут до работы ликвидирован вашими стараниями», — разъяснила свои претензии Алена.

Сергей К. и вовсе уличил ведомство во лжи и заподозрил в нехорошем. И с ним сложно не согласиться, «Московский транспорт» сулит невиданные до сих пор комфорт и сокращение проведенного в дороге времени, а ему указывают, что не только интервалы увеличились, так еще и лишние пересадки появились.

Кому нужен ночной маршрут

«Московский транспорт», зачем Вы врёте? Раньше на Симоновский Вал можно было доехать от Автозаводской на 9-ке, которая ходила раз в 10−15 минут и с 5 утра до 1 ночи, теперь предлагается с 8:35, у которого даже интервалы не тактовые: 31 минута утром и до 36 минут после обеда и только до 22:00!!! Вы что там курите? Кого Вы спросили?» — вопрошает Сергей К.

В заключение позволим себе дополнить «Московский транспорт» и ответить Ольге Я., возмущенной тем, что время в пути увеличится, а вдобавок еще придется по 15 минут добираться до ближайшей остановки.

«Время в пути не сократится, а увеличится. В три раза, как считают «Яндекс.Карты»… Сняли автобусы, маршруты сократили, время ожидания увеличили. До ближайшей остановки нужного транспорта идти 15 минут с переходом на светофоре… Кому нужен ночной маршрут, который вы считаете достижением, если он ходит с частотой якобы социального… И все это ещё за наши деньги», — написала Ольга Я.

Не хотят чиновники людей слышать

«Московский транспорт» на это ответил: «Время ожидания транспорта сократилось для большинства маршрутов, в том числе и социальных. Новые маршруты ходят чаще, поэтому время в пути во многих случаях сократится, хотя действительно иногда нужно будет пройти пешком или делать пересадку, которая теперь бесплатна. Уменьшение интервала возможно благодаря тому, что мы перераспределили автобусы между маршрутами и сократили интервал движения на наиболее востребованных направлениях. В некоторых случаях путь может быть дольше обычного, потому что мы закладывали открытие новых станций метро».

Транспорт. Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

Тем, кто еще не догадался, что столичные чиновники соревнуются и перенимают опыт у прогрессивного Запада, сообщаем, что в крупных западных городах в последние годы стала популярна программа urban health. Смысл ее заключается в том, что остановка общественного транспорта специально планируется от мест работы или жилья не максимально близко, например, в 500 метрах, а немного дальше — в 700−800 метрах, чтобы стимулировать людей больше двигаться. Таким образом, нормативы транспортной пешей доступности увеличиваются, но при этом создаются удобные пешие дорожки, обязательно дополненные велосипедными дорожками.

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