Москва, , 18:54 — REGNUM В России высок риск осложнения ситуации с гриппом в ближайшее время, при этом вакцинация от гриппа осуществляется недостаточными темпами. Об этом заявила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эпидемия гриппа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Развитие эпидемического процесса по гриппу продолжается, еженедельно мы выявляем не менее двухсот образцов вирусов гриппа AH3N2. Это говорит о высоких рисках осложнения эпидемической ситуации в ближайший период», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора отметила, что вакцинация от гриппа продолжается, но уровень охвата на сегодняшний день недостаточен: пока привито лишь 36% населения, тогда как этот показатель должен быть доведён до 60%.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания сообщил, что прививки от гриппа в настоящее время получили более 46 миллионов человек.