Москва, 23 ноября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. В России высок риск осложнения ситуации с гриппом в ближайшее время, при этом вакцинация от гриппа осуществляется недостаточными темпами. Об этом заявила 23 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

«Развитие эпидемического процесса по гриппу продолжается, еженедельно мы выявляем не менее двухсот образцов вирусов гриппа AH3N2. Это говорит о высоких рисках осложнения эпидемической ситуации в ближайший период», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора отметила, что вакцинация от гриппа продолжается, но уровень охвата на сегодняшний день недостаточен: пока привито лишь 36% населения, тогда как этот показатель должен быть доведён до 60%.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе заседания сообщил, что прививки от гриппа в настоящее время получили более 46 миллионов человек.