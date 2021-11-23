Неаполь, Италия, 23 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, пресс-служба «Наполи» подтвердила, что 30-летний фланговый нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье пропустит завтрашний матч пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 со «Спартаком», который пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Инсинье испытывает проблемы с коленом.

Liondartois Виктор Осимхен

В текущем сезоне Лоренцо Инсинье принял участие в пятнадцати матчах за неаполитанскую команду во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что матч со «Спартаком» также пропустят Виктор Осимхен, Маттео Политано и Алессандро Заноли.