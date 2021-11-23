Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM Органы СКР по Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как в Выборге 90-летняя женщина, житель блокадного Ленинграда, попыталась сама сделать операцию себе на брюшной полости, не дождавшись квалифицированной медицинской помощи.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По имеющимся данным, женщина 1931 года рождения, страдающая онкологическим заболеванием, не дождавшись помощи от врачей, самостоятельно провела себе полостную операцию. После этого ее поместили в больницу, по заверению медиков, сейчас ее жизнь вне опасности.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — сообщили 23 ноября в СУ СКР по Ленобласти.

Как предполагают следователи, не поместив пациентку в стационар, не проведя хирургическое вмешательство и не оказав ей паллиативной помощи, неустановленные лица поставили под угрозу ее жизнь и здоровье.

«Изъята медицинская документация. Назначен комплекс судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — говорится в сообщении СУ СКР по Ленобласти.

Ранее власти Ленобласти заявили, что этому случаю комитетом по здравоохранению региона проводится служебная проверка. Помимо основного заболевания, у женщины был диагностирован ковид.

«Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации <…> Трагическим стечением обстоятельств стало то, что в момент резкого ухудшения состояния никого не было рядом с больной», — заявила глава комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Она выразила надежду, что родственники пациентки и медики придут к соглашению в выборе медучреждения, где блокаднице будет оказана комплексная паллиативная помощь.

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