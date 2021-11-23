Берлин, 23 ноября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Через восемь месяцев после вступления в должность генеральный директор E.⁠on Леонард Бирнбаум представил пакет мер по развитию на миллиард долларов. Крупнейший поставщик энергии в Германии планирует инвестировать к 2026 году около 27 миллиардов евро в расширение энергораспределительной сети. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 ноября.

«В настоящее время E.⁠on начинает инвестиционное наступление, чтобы построить мир цифровой энергии без выбросов CO₂. Сегодня мы можем дать долгосрочный взгляд на E.⁠on, который характеризуется постоянным прибыльным ростом», — объявил глава компании на закрытом мероприятии для инвесторов.

Согласно оценкам, операционная прибыль должна увеличиваться ежегодно на четыре процента до 7,8 миллиарда евро к 2026 году.

«Из-за декарбонизации национальной экономики энергетическая отрасль переживает десятилетие роста», — подчеркнул Бирнбаум.

E.on — крупнейший поставщик электроэнергии и газа в Германии и, безусловно, крупнейший оператор распределительных сетей. По состоянию на конец июня в Европе у группы находилось более 52 миллионов клиентов, 14 миллионов из них — в ФРГ.

Компания планирует инвестировать около пяти миллиардов евро из своего пакета роста в расширение бизнеса с помощью так называемых решений для клиентов. Параллельно с инвестиционной программой E.⁠on хочет получать высокий доход от продаж за счет сокращения затрат.