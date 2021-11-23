София, , 18:50 — REGNUM С 1 января 2022 года власти Болгарии начнут общенациональную проверку домов-интернатов для пожилых лиц, специальных хосписов и пансионатов на предмет качества условий проживания подопечных, а также соблюдения правил пожарной безопасности. Об этом 23 ноября сообщило софийское издание «Монитор».

Пожар в доме престарелых в Харькове Mvs.gov.ua

Согласно официальной информации, соответствующее распоряжение было отдано временно исполняющим обязанности министра труда и социальной политики Болгарии Гылыбом Доневым. По его словам, в ближайшее время социальные учреждения будут обязаны получить новый лицензионный пакет на осуществление деятельности.

Донев «В противном случае они будут закрыты».

Предполагается, что указанные проверки будут проведены в 540 подобных заведениях по всей стране.

Причиной введения жесткого контроля в этой сфере стала трагедия, произошедшая 23 ноября в доме для престарелых в селе Рояк Варненской области на Северо-востоке Болгарии. В результате пожара, охватившего трехэтажное здание, погибли девять человек.

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