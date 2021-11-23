Берлин, , 19:19 — REGNUM В финансовом секторе надвигается новое поглощение. Инвесторы Advent и Centerbridge хотят приобрести немецкий ипотечный банк Aareal Bank, заплатив наличными по 29 евро за каждую акцию. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 23 ноября.

Соглашение с основным инвестором на подготовку оферты уже заключено, документы оферты должны быть опубликованы в середине декабря. Цена в размере 29 евро за акцию соответствует примерно 23-процентной надбавке к цене закрытия по состоянию на 6 октября, за день до того, как стало известно о переговорах.

Руководство Aareal поддерживает данное предложение. Необходимым условием успеха является достижение минимального порога приемлемости в 70 процентов. При этом 22 ноября акции Aareal Bank закрылись на уровне 28,10 евро.

«Инвесторы поддерживают стратегию Aareal Bank и хотят ускорить рост группы», — говорится в сообщении. Следовательно, необходимые инвестиции также должны финансироваться за счет прибыли, поэтому вторая часть дивидендов за 2020 год на данный момент находится в закрытом доступе.

Банк особенно сильно пострадал от пандемического кризиса из-за того, что он сосредоточился на кредитовании коммерческой недвижимости, включая торговые центры и офисы. Однако совсем недавно банк добился роста прибыли. Эксперты подтвердили прогноз операционной прибыли группы от 100 до 175 миллионов евро в текущем году.