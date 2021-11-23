Москва, , 18:48 — REGNUM Работодатели мигрантов должны нести ответственность за последствия, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

Петр Толстой Duma.gov.ru

«Те, кто завозит нам мигрантов, устраивает их к себе на работу, должны нести ответственность за последствия. Господа, вы получаете космическую прибыль за счет дешевой рабочей силы, извольте и отвечать за поведение ваших подопечных», — отметил Толстой в телеграм-канале.

Он поддерживает позицию мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил, что столице нужны рабочие другого качества с соответствующей — достойной заработной платой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве участились массовые драки с участием мигрантов.

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